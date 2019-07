L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini ha ricevuto nuovamente della accuse davvero incredibile: ecco la sua risposta per le rime.

Ebbene si. Eleonora Rocchini è protagonista di una nuova diatriba su Instagram. Sembra proprio che ogni cosa che l’ex corteggiatrice faccia, non vada mai bene ai suoi followers. Se recentemente vi abbiamo parlato di alcune critiche, in seguito al regalo fatto ai suoi fan per aver raggiunto 1 milioni di seguaci su Instagram, adesso vi parliamo di un altro episodio davvero spiacevole per lei. Sotto il suo ultimo post social, infatti, la bella toscana ha ricevuto delle accuse davvero incredibile. Alle quali, come sempre, ha saputo rispondere per le rime. Uscendone, ancora una volta, da ‘vincitrice’. Siete curiosi di scoprire cos’è accaduto? Vi accontentiamo subito.

Eleonora Rocchini, nuove accuse per lei: la sua risposta zittisce

Come abbiamo ripetuto più volte, Eleonora Rocchini è davvero molto social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché attuale compagna di Oscar Branzani, è solita condividere tantissimi scatti, appartenenti alla sua vita quotidiana e lavorativa, su Instagram. Certo, è vero. In questi ultimi giorni, la toscana condivide parecchi scatti in costume. Che fanno pensare, quindi, che sia sempre in vacanza. Ovviamente, non sarà affatto così. Anzi, è più che giusto che, dopo un anno di lavoro intenso, la giovane influencer si goda un po’ di relax. Tuttavia, però, è proprio questa l’accusa che le viene mossa nei suoi confronti. E non solo. Ecco i commenti contro i quali Eleonora ha dovuto rispondere per le rime:

Quindi, da una parte c’è chi crede che, tutte le foto precedenti, vengano ritoccate o, addirittura, che ci sia l’ausilio di Photoshop. Accusa a cui Eleonora ha già risposto precedentemente. Dall’altra, invece, c’è chi ‘l’accusa’ di essere sempre in vacanza. In entrambi i casi, da come si può vedere dalla foto riproposta in alto, l’ex corteggiatrice ha saputo rispondere per le rime.

