Ultimo, fantastica notizia per lui: dopo aver dedicato una bellissima canzone a Sanremo alla sua ex fidanzata, sembra essere di nuovo fidanzato. Ecco con chi.

Ultimo ha molto fatto parlare di sé in seguito alla sua partecipazione a Sanremo. Infatti il cantante si era duramente sfogato sui social dopo che la giuria aveva ribaltato il volere del pubblico che lo dava vincitore del festival, preferendo a lui Mahmood e facendo slittare Ultimo al secondo posto. Ultimo ha protestato per giorni contro i giornalisti e si è eretto a paladino del pubblico che aveva speso dei soldi per votarlo. Se in molti lo hanno sostenuto, i più non hanno gradito la sua polemica, per altro prolungata, dato che è capitato spesso nella storia di Sanremo che la giuria ribalti il voto del pubblico senza particolari conseguenze. Data la giovane età di Ultimo e forse il suo carattere, non l’ha presa con filosofia come gli altri e si è perfino rifiutato di partecipare alla foto che ogni anno TV Sorrisi e Canzoni dedica a terzetto che è salito sul podio.

Utimo, fantastica notizia per lui: ecco di cosa si tratta

La canzone con la quale si era presentato a Sanremo ‘I tuoi particolari‘ l’aveva dedicata alla sua ex fidanzata Federica. La storia tra i due si era interrotta a causa dei numerosi impegni lavorativi di lui che lo portavano in giro per l’Italia e non gli permettevano dedicare a sufficienza tempo alla sua Federica. Pare però che tra i due sia tornato il sereno. Infatti Ultimo, secondo le indiscrezioni riportate da Chi, ha sì una nuova relazione ma non con una nuova ragazza: pare infatti che tra lui e Federica sia tornato il sereno. Non sappiamo se siano complici le parole importanti che lui le ha dedicato nella canzone sanremese, ma sulla coppia ci aveva visto bene Fiorello, che nel suo programma il Rosario della Sera, aveva dato per scontato un riavvicinamento tra i due. Ultimo e la sua fidanzata hanno ritrovato il sereno e hanno finalmente trovato il modo per gestire polarità del cantante.

T.F.