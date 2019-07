Temptation Island Anticipazioni, Sabrina sempre più vicina al single Giulio: Nicola perde le staffe dopo aver visto un video nel pinnettu.

La nuova edizione di Temptation Island ha conquistato già tutti. Le avventure delle sei coppie del reality sono entrate già nel vivo e appassionano milioni di telespettatori. Tra i concorrenti che hanno scelto di mettersi in gioco ci sono anche Nicola e Sabrina. Ma le anticipazioni della terza puntata non sembrano promettere bene per loro… Sabrina si avvicina sempre più al single Giulio! Come reagirà Nicola? Date un’occhiata.

Per conoscere nel dettaglio tutte le coppie e tutti i nomi dei tentatori di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island Anticipazioni, Sabrina sempre più vicina al single Giulio: la reazione di Nicola è durissima

Le anticipazioni delle terza puntata di Temptation Island sono più succulente che mai! La situazione per le coppie si fa sempre più complicata. In particolare, tra Sabrina e Nicola le cose non procedono benissimo. Colpa di Giulio, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, che nel ruolo di tentatore ci sa davvero fare. Lo sa bene Sabrina, che ha letteralmente preso una sbandata per Giulio, che definisce molto maturo, nonostante sia molto più giovane di lei, proprio come il suo fidanzato Nicola. Quest’ultimo nel frattempo non sta reagendo bene alla ‘vicinanza’ tra la sua donna e il tentatore. E quello che vedremo nella prossima puntata, non fa ben sperare. Guardate un po’:

Il video spoiler pubblicato nella pagina ufficiale del programma fa pensare che Sabrina si avvicinerà sempre più al nel tentatore Giulio. Con gran dispiacere di Nicola, che sbotta: “Non ha capito un c…..”. Sabrina sempre provare un interesse molto forte per il single Giulio, un interesse mentale, che l’ha portata a mettere in dubbio la sua relazione con il fidanzato. Come finirà? Ma soprattutto cosa accadrà lunedì sera nella terza puntata? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo!

Per tutte le ultime news e anticipazioni su Temptation Island CLICCA QUI