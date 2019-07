Nicole Mazzocato si mostra su Instagram in versione casalinga. Un utente la critica: l’ex corteggiatrice risponde a tono.

Chi ha seguito il trono di Fabio Colloricchio conosce anche il carattere della donna che scelse all’interno del programma. Nicole Mazzocato ha sempre dimostrato di avere una grande personalità: la bellissima giovane sa come difendersi, soprattutto dagli attacchi degli hater. Tramite il suo profilo Instagram, che conta 1,4 milioni di follower, si è mostrata in versione casalinga: un utente non ha gradito lo scatto ed ha commentato con una critica. L’ex corteggiatrice non ha perso tempo ed ha risposto a tono.

Nicole Mazzocato versione casalinga: un utente la critica, l’ex corteggiatrice risponde a tono

La meravigliosa Nicole Mazzocato incanta sempre i suoi fan con i suoi post su Instagram. Uno degli ultimi scatti la ritrae in intimo in versione casalinga: l’ex corteggiatrice sorride mentre stira.

Visualizza questo post su Instagram Before leaving.. @jadeaintimo #Jadea #Jadeaintimo #ad Un post condiviso da Nicole M (@nicolemazzocato) in data: 5 Lug 2019 alle ore 12:16 PDT

Tra un sorriso ed un complimento nei commenti, è spuntato un utente che non ha apprezzato ed ha commentato “Mai stirata una camicia in vita tua dai“. La giovane veneta non ha perso tempo ed ha subito risposto a tono: “A dire la verità ho iniziato a 13 anni a stirare e fino a 16 mi prendevo le paghette stirando tutte le cose a casa. Ma se sai più tu di me ok“, chiaramente ironiche le ultime parole.

