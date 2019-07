Belen Rodriguez sdraiata in barca: il costume minuscolo non copre il lato B, i fan impazziscono dopo la foto postata dall’argentina.

Se non siete particolarmente tolleranti alle alte temperature, non provate a fare un giro sul profilo di Belen Rodriguez. Eh sì la sexy showgirl argentina è solita infiammare Instagram con i suoi scatti bollenti, ma quello pubblicato poco fa è davvero mozzafiato. I fan, in pochi minuti, hanno invaso la foto di cuoricini e like. Il motivo? In bella vista c’è il pezzo forte della sensualissima mogli di Stefano De Martino: il suo lato B. Date un’occhiata.

Belen Rodriguez sdraiata in barca: il costume minuscolo non copre il lato B, Instagam in tilt

Basta davvero poco a Belen per fare impazzire i suoi numerosissimi fan di Instagram. In estate poi, le foto in costume danno una grande mano. E di foto con bikini super sexy, l’argentina ne pubblica davvero parecchie, mandando letteralmente in tilt i followers. È esattamente quello che è successo poco fa con l’ultimo post apparso sul profilo della Rodriguez. Guardare per credere:

Eh sì, ve l’avevamo detto! Belen ha davvero fatto impazzire il web. Il suo lato B è messo in bella mostra grazie alla posizione scelta dalla showgirl per lo scatto. Per non parlare del bikini indossato dall’argentina: tutt’altro che coprente! Tra i tantissimi commenti che in poco tempo hanno invaso lo scatto della Rodriguez, un’utente ha scritto: “Anche a me andrebbe tutto bene con un fisico così!”, richiamando ironicamente la didascalia lasciata da Belen sotto la foto. E alla bellissima Belen sembra andare davvero tutto alla grande, dopo la ritrovata felicità al fianco di suo marito Stefano De Martino. Alias l’uomo più invidiato del mondo, dopo aver visto questa foto!!

