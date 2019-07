Dopo lo sfogo di Luigi Mastroianni, anche Irene Capuano dice la sua opinione sulle sorelle Nasti e Sara Affi Fella: ecco le sue parole su Instagram.

La frecciatina di Luigi Mastroianni nei confronti di Angela Nasti, dopo la sua ufficializzazione della frequentazione con Kevin Bonifazi, ha provocato non poche reazioni social. Non solo, quindi, è intervenuta Chiara Nasti, sorella dell’ex tronista. Ma anche Sara Affi Fella, ex fidanzata del deejay siciliano, chiaramente chiamata in causa dalla sua frecciatina. Tanto è vero che, pochissime ore fa, si è consumato un vero e proprio scontro social tra i protagonisti. Tra cui, tra l’altro, non poteva affatto mancare la presenza di Irene Capuano, fidanzata di Luigi. La giovane romana, infatti, rispondendo ad alcune domande dei suoi followers su Instagram, ha chiaramente espresso la sua opinione al riguardo. Ecco cosa dice.

Irene Capuano su Instagram: le sue parole sulle Nasti e Sara Affi Fella

In alcuni nostri recenti articoli, infatti, vi abbiamo parlato abbondantemente di ciò che è accaduto tra diversi ex protagonisti di Uomini e Donne. La frecciatina di Luigi Mastroianni, infatti, ha provocato la reazione di Sara Affi Fella, sua ex fidanzata. La quale, ovviamente, non le ha mandate certo a dire. E, con alcune Instagram stories, si è tolta un bel po’ di sassolini dalle scarpe. Non è tardata la reazione di Mastroianni che, visibilmente scosso, ha cercato, in tutti i modi, di placare gli animi con un duro sfogo Instagram. Al quale, ha controbattuto Sara. Insomma, una storia davvero infinita. Ma non è finita qui. Perché, pochissime ore fa, anche Irene Capuano, fidanzata del buon Mastroianni, ha voluto esprimere la sua opinione. Tramite alcune Instagram stories, infatti, la romana ha chiaramente detto che, né lei e né il suo fidanzato, hanno qualcosa contro le sorelle Nasti o, addirittura, contro Sara. Ribadendo, tra l’altro, che la frecciatina di Luigi è stata fatta solo per ridere e scherzare.

