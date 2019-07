Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano un bambino? La risposta di lei toglie i dubbi. Ecco le sue parole.

Clarissa e Federico formano una delle coppie più affiatate nate nello studio di Uomini e Donne. Qualche mese fa, i due piccioncini sono convolati a nozze, a dimostrazione del grande amore nato nella trasmissione di Maria De Filippi. Nonostante la bufera causata da alcune frasi di Clarissa contro chi ha criticato il suo matrimonio, tra la coppia sembra essere tornato il sereno. A tal punto che c’è chi parla già di un piccolo ‘marchesuccio’, ironizzando sui cognomi dei due protagonisti di Uomini e Donne. Ebbene, è stata proprio l’ex tronista a esprimersi sull’argomento ‘figli’. Vediamo cosa ha raccontato.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Clarissa e Federico bambino in arrivo?

Freschi sposi, Clarissa Marchese e Federico Gregucci rappresentano la prova che in tv può nascere davvero un grande amore. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, quando la bellissima Clarissa era sul trono. Con Federico è stato amore a prima vista, e Clarissa non ha potuto che scegliere lui, preferendolo all’altro corteggiatore Luca Onestini. Una scelta che si è rivelata più che giusta, dato che l’amore tra i due procede a gonfie vele. Ma a quando un figlio? È la domanda che Clarissa si sente fare più spesso. Lo ha ammesso la stessa tronista, che però stavolta ha deciso di rispondere. Ecco cosa ha svelato a una fan su Instagram:

Ebbene si, quel ‘lavori in corso’ è molto eloquente! Qualcosa ci dice che a breve potremmo avere un lieto annuncio dalla coppia. I fan sono impazziti all’idea di un piccolo ‘marchesuccio’, nome creato dai fan dall’unione dei due cognomi, come spesso accade per le coppie vip. Insomma, work in progress! Non ci resta che attendere splendide notizie da una delle coppie più belle di Uomini e Donne.

Per tutte le news sui protagonisti più amati di Uomini e Donne e della TV CLICCA QUI