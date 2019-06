Chi è Javi MArtinez Temptation Island 2019: tutto sul tentatore pallavolista

Chi è Javi Martinez Temptation Island 2019: età, carriera e profilo Instagram del tentatore che nella vita è un giocatore di pallavolo.

Mancano ormai solo due giorni alla prima puntata di Temptation Island, e mentre sale l’attesa per la nuova stagione dell’amatissimo programma targato canale 5, cominciano gli spoiler su chi saranno i single che tenteranno le sei coppie in gioco. E se alcuni di questi sono già noti al grande pubblico della tv, altri invece si affacciano a questo mondo per la prima volta. E’ il caso di Javi Martinez: conosciamolo meglio.

Potrebbe interessarti anche:

Chi è Javi Martinez, il giocatore di pallavolo che sbarcherà a Temptation Island

Javi Martinez è uno dei 13 tentatori della nuova edizione di Temptation Island. Omonimo del difensore del Bayern Monaco, è anche lui uno sportivo, ma lavora nella pallavolo. Javi è infatti un pallavolista di professione e milita nell‘Intervolley Foligno. Nato in Argentina nel 1995, si è presto trasferito in Italia, per la precisione in Sardegna, dove è cresciuto ed è diventato un giocatore di pallavolo. Alto, moro, sguardo profondo e fisico scolpito, Javi è un ragazzo bellissimo e molto seguito sui social. Il suo profilo Instagram conta infatti oltre 3mila followers e le sue foto sono spesso e volentieri commentate da fan innamorate.

Poco si sa della vita privata di Javi, a giudicare dal suo profilo Instagram. Evidentemente il giovane è riservato e non ama esporsi più di tanto sui social, se non in ambiti di dominio pubblico, come il suo lavoro. Nelle foto pubblicate su Instagram, infatti, si mostra quasi sempre in campo mentre in gioca a pallavolo, o semplicemente in compagnia di qualche amico. Tifoso dell’Inter e del Boca Junior, Javi ha un grande tatuaggio tribale sulla spalla sinistra e un 7, suo numero di maglia, vicino al polso. Fisico mozzafiato e sguardo misterioso, il nostro bell’argentino farà girare della testa a qualcuna delle fidanzate? Lo scopriremo a partire da lunedì.

Per rimanere sempre aggiornato su Temptation island e su tutti i tuoi programmi e personaggi preferiti, CLICCA QUI