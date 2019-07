Temptation Island 2019, sembra che un tentatore di questa edizione era fidanzato durante la registrazione del programma: ecco la clamorosa indiscrezione.

In queste settimane non si parla altro, il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2019 è iniziato. E bisogna ammettere che è iniziato davvero alla grande. Com’è noto a tutti, l’obiettivo principale del gioco è quello di capire, dalle sei coppie che hanno deciso di parteciparvi, se la loro storia d’amore può continuare oppure no. Come fanno? Grazie alla collaborazione di tentatori e tentatrici. Ecco. A proposito di questo, uno dei single che ha catturato l’attenzione di tutti è, senza alcun dubbio, Javier Martinez. Con un fisico da urlo, carnagione scura, capelli ed occhi neri, il bel single ha ‘conquistato’ Ilaria Teolis. E non solo. Ebbene. Nelle ultime ore, però, è spuntata fuori un’incredibile indiscrezione che lo riguarda. Sembrerebbe, infatti, che Javier per tutta la durata del programma era fidanzato. Ecco tutto nel dettaglio.

Tentatore di Temptation Island 2019 fidanzato? ecco cosa è emerso

La coppia formata da Massimo e Ilaria è, senza alcun dubbio, quella che, nelle ultime settimane, sta suscitando particolare attenzione. Dato, soprattutto, il loro percorso a Temptation Island 2019. Se Massimo è abbastanza preso dalla single Elena. Ilaria, dal canto suo, ha costruito un ottimo rapporto con il tentatore Javier. Ecco. Come dicevamo, pochissime ore fa, un’indiscrezione, lanciata dal sito web VeryInutilPeople.it e riportata anche da Novella 2000, farebbe pensare che il tentatore, per tutta la durata del programma, avesse una compagna a casa che lo aspettava. Ovviamente, se cosi fosse, significherebbe che il ragazzo avrebbe preso in giro tutti. In primis, Ilaria. Che sembra aver ritrovato in lui un ottimo confidente. E non solo. Stando a quanto riportato dai siti web, però, sembrerebbe che, attualmente, il bel tentatore si troverebbe nelle Marche con una ragazza misteriosa. Che, ovviamente, non corrisponde alla figura della ragazza romana. Cosa accadrà, quindi? Sarà vera questa indiscrezione? Ci teniamo a precisare, infatti, che per il momento il ragazzo non è ancora espresso al riguardo.

