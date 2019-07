Chi è la tentatrice Elena Cianni di Temptation Island 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla single che ha rapito Massimo.

Il percorso di Temptation Island 2019 è iniziato da due settimane circa. Eppure, è già accaduto di tutto. In queste due puntate, infatti, abbiamo visto come le sei coppie si siano messi completamente in gioco con i single dei rispettivi villaggi. In primis, Massimo Colantoni. Il commerciante romano, infatti, sin dal suo primo ingresso all’Is Morus Relais, si è legato principalmente alla single Federica Lepanto. Ma, nella corso della seconda puntata, abbiamo visto come il ragazzo si sia proiettato poi sulla single Elena. Ebbene. Conoscete proprio tutti di questa giovane ragazza che ha ‘rapito’ il suo cuore? Scopriamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su Elena Cianni.

Temptation Island 2019, chi è Elena Cianni

La coppia formata da Massimo Colantoni ed Ilaria Teolis è davvero molto particolare. Entrambi, infatti, decidono di partecipare a Temptation Island 2019 per testare il loro amore. Ilaria vorrebbe costruire una famiglia con il romano, ma lo vede troppo infantile; Massimo, dal canto suo, vorrebbe capire di più su questa relazione. Se da una parte, però, la giovane ragazza sembra poco propensa ad aprirsi a nuove conoscenze nel villaggio. Differente è l’atteggiamento del suo fidanzato. Il quale, dapprima, si è legato alla single Federica. E, poi, alla bella tentatrice Elena. Chi è quest’ultima? Ecco cosa occorre sapere. Elena Cianni è nata a Valmontone, vicino Roma, nel 1988. Con un fisico mozzafiato e curve da far impazzire chiunque, la giovane è una tipa davvero molto sportiva. Attualmente, infatti, è un’insegnante di zumba e di reggaeton. Ma, prima di dedicarsi a tali discipline, era molto legata al mondo della pallavolo. Lo testimonia, infatti, uno scatto presente sul suo profilo Instagram. A proposito, sapete che su questo social network, Elena è davvero molto attiva? Ebbene si. La sua photogallery, infatti, pullula di foto davvero deliziose ed incredibili. Che testimoniano, tra l’altro, la sua bellezza. Della sua vita privata, ovviamente, si sa davvero ben poco. Data la sua partecipazione al programma di Canale 5, si suppone che sia single. Come andrà a finire con Massimo?

