Uomini e Donne, la coppia del trono Over Sossio ed Ursula parla di Tina Cipollari: ecco cosa si sente dire ai due…

Le vacanze di Sossio Aruta ed Ursula Bennardo continuano nelle acque di un vero e proprio paradiso tarantino. E’ proprio Sossio, infatti, a scrivere su Instagram: “Domenica di relax nel paradiso tarantino, altro che Maldive e Caraibi. E non solo Ilva ma un’acqua cristallina, paradisiaca. Tutto va in scena nelle storie Instagram ormai. E’ lì che troviamo la maggior parte dei retroscena sui vari personaggi della televisione. E infatti, anche stavolta, siamo di fronte ad una Ursula che legge un post pubblicato da Tina Cipollari. Così, lo commenta con Sossio che è accanto a lei. Ecco cosa ne viene fuori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Uomini e Donne, Sossio ed Ursula parlano di Tina Cipollari: il retroscena

Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è successo in questo piccolo siparietto tra Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. Come detto, Ursula vuole commentare un post di Tina Cipollari che chiede ai suoi fan se si sono stancati di lei dopo tutti questi anni. Ebbene, non tarda ad arrivare la risposta di Sossio: “È impossibile stufarsi di Tina Cipollari, impossibile”. “Vero”, risponde Ursula.

In effetti, che mondo sarebbe senza Tina Cipollari? Chi potrebbe mai stancarsi dei suoi interventi? Certo, talvolta ci va giù pesante con i vari ragazzi a Uomini e Donne. Infatti, Maria De Filippi è costretta ad intervenire ed a redarguirla. Tuttavia, si può dire che la Cipollari sia l’opinionista perfetta per ogni tipo di programma tv. Riesce sempre a strappare un sorriso, anche quando, magari, vuole ‘bacchettare’ qualcuno. Una persona semplice, alla mano, un po’ come la ragazza della porta accanto. Acuta ed intelligente, riesce sempre a cogliere ciò che si nasconde dietro il comportamento di uno, o di un altro corteggiatore. E non risparmia, di certo, i tronisti.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI