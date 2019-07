La fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi è stata protagonista di una dura accusa da parte di una sua fan: ecco la sua reazione Instagram.

È stata protagonista di una durissima accusa Antonella Fiordelisi. L’attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, com’è solita fare, ha pubblicato, pochissime ore fa, una foto davvero mozzafiato. È riva al mare e con un Lato B in bella mostra, la giovane salernitana fa letteralmente impazzire Instagram. Uno scatto, come dicevamo, davvero incredibile. Ma che non è passato affatto inosservato agli occhi dei suoi più accaniti ed attenti sostenitori. Sono proprio alcuni di essi, infatti, che hanno prontamente accusato la modella di aver utilizzato Photoshop. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che immediata è stata la dura reazione di Antonella. Che, com’è solita fare, ha risposto per le rime. Ecco cos’è accaduto.

Antonella Fiordelisi accusata di aver utilizzato Photoshop: la dura reazione

Antonella Fiordelisi è solita condividere scatti in costume. La giovane salernitana vanta una perfetta forma fisica. E proprio per questo motivo non perde mai occasione di poterlo mostrare pubblicamente. D’altra parte, è estate. È più che normale che, sui diversi profili social, ci siano numerosi foto in bikini. Tuttavia, però, proprio quest’ultima foto di Antonella ha scatenato la reazione da parte di alcuni suoi followers. Che, come dicevamo, hanno accusato Antonella di aver utilizzato Photoshop. Ecco lo scatto in questione:

Ma non è finita qui. Perché subito dopo la pubblicazione di questo scatto, la giovane salernitana si è dedicata ai suoi fan. Tramite alcune domande Instagram, l’attuale fidanzata di Francesco Chiofalo ha risposto a tutte le curiosità dei suoi sostenitori. Ecco. È proprio in questo momento che, in seguito ad un’ennesima domanda riguardante la presunta modifica della foto, la ragazza è completamente esplosa di rabbia.

Da come si può ben vedere quindi, la risposta di Antonella è davvero molto chiara. Non c’è alcun uso di Photoshop, ma soltanto un duro allenamento ginnico. Insomma, il ‘dubbio’ è stato risolto.

