Francesco Facchinetti fa chiarezza sulla lite con Irama: ecco la verità, raccontata attraverso le Instagram Stories.

Hanno fatto molto scalpore alcuni video postati qualche ora fa da Francesco Facchinetti. Il figlio di Roby dei Pooh si è scagliato contro una persona a lui cara, colpevole di averlo tradito e preso in giro. Il suo duro sfogo su Instagram non è passato inosservato, a tal punto che è spuntato anche il nome dell’ipotetico ‘traditore’. Si tratta del cantante Irama, col quale Facchinetti ha rapporti lavorativi. Ma c’entra davvero l’ex vincitore di Amici con tutta questa storia? A rispondere è stato proprio l’ex Dj Francesco. Scopriamo cosa ha detto.

Potrebbe interessarti anche:

Francesco Facchinetti svela tutta la verità sulla lite con Irama

“Mio padre mi ha chiamato e mi ha detto: Dio delle città questa cosa non si fa!”, è così che Francesco Facchinetti ironizza sul polverone creatosi a causa delle sue Instagram Stories di ieri. E sempre attraverso Instagram, Francesco decide di chiarire la situazione, ribadendo di essere stato fortemente deluso da una persona a cui voleva molto bene. Ma si tratta di una questione personale, non lavorativa. L’indiscrezione secondo cui il ‘misterioso traditore’ fosse Irama, è stata chiaramente smentita da Francesco, che dichiara: “Ho detto un amico mi ha tradito, non ho detto un ragazzo con cui lavoro. Non c’entra niente la faccenda con Irama con tutta questa situazione“. Facchinetti sottolinea come sia ancora arrabbiato con questo suo amico di vecchia data che l’ha deluso, ma continua ad omettere il nome. E a tutti quelli che hanno parlato di Irama chiarisce: “Le mie faccende di lavoro sono c**** miei!”. Insomma, una risposta chiara e decisa quella di Francesco, che con la solita ironia e simpatia ha fatto il punto della situazione. E voi, che idea vi siete fatti sulla questione?