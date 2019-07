Emma Marrone in piscina con un costume strettissimo: di sicuro, un particolare non passerà inosservato in questa serie di foto

Emma Marrone è passata dai duri allenamenti che le portano anche un bel po’ di segni sulle gambe alla vita in vacanza. Vita… non esageriamo! Qualche giorno, al massimo. Conosciamo bene Emma e sappiamo quanto tenga alla sua quotidianità ma soprattutto al suo lavoro. Per questo, siamo sicuri che questo relax che ha appena postato nelle storie Instagram non durerà più di qualche giorno.

Emma Marrone in piscina: un dettaglio che balza subito agli occhi

Diciamo che, visti gli allenamenti e l’impegno che ci ha messo, Emma si è preparata molto alla prova costume di questa estate. L’allenamento quotidiano fa bene, al di là dell’aspetto fisico e questo, la cantante, lo sa bene. Tuttavia, ha passato diversi giorni in palestra oppure in casa tra gli attrezzi per il fitness. Ed ecco, finalmente, come si mostra ai follower:

Un fisico invidiabile. Un modello di donna che di sicuro non è da passerella, ma che da piacere alla vista perché è ‘consistente’. Forme da capogiro, curve una dietro l’altra. Insomma, la cantante salentina ha molto da mostrare quando è al mare o in piscina, come in questo caso. Se c’è un dettaglio che proprio non poteva passare inosservato, almeno in questo caso, è la carnagione molto chiara di Emma. Insomma, si vede chiaramente che di tempo per prendere il sole ne ha avuto veramente poco. Beh, di sicuro si rifarà nei prossimi giorni: l’estate è ancora lunga.

Sempre in prima linea

Emma non è il genere di persona che si tira indietro quando c’è da esprimere la propria opinione. E spesso l’ha fatto anche sul governo in carica proprio in questo momento. Ha espresso la sua solidarietà nei confronti degli omosessuali e soprattutto nei confronti delle persone che continuano a scappare dai paesi in guerra cercando rifugio in Italia. In particolare, sui gay e sulla situazione politica ha dichiarato, proprio negli ultimi giorni: “E’ aberrante che alcuni ministri trattino l’omosessualità come una malattia”. Al momento, possiamo dire che la cantante sia una dei personaggi pubblici più ‘impegnati’ in battaglie come questa.

