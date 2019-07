Selvaggia Roma è stata protagonista di numerose critiche dopo il lancio del suo primo singolo musicale: ecco la sua reazione.

Dopo “Ibiza e Formentera” di Teresa Langella, “Boletos de amor” di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, anche Selvaggia Roma lancia il suo primo singolo musicale. “Dammi un mojito”, è questo il titolo della canzone, è stata pubblicata pochissimi giorni fa, eppure ha già ottenuto un successo davvero smisurato. Come testimoniano alcune recenti Instagram stories dell’ex concorrente di Temptation Island, la canzone ha tutte le carte in regole per dimostrarsi un vero e proprio tormentone estivo. Peccato, però, che subito dopo il lancio del singolo, Selvaggia sia stata ‘bombardata’ da critiche. A cui, ovviamente, la romana ha risposto. Ecco cos’è accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Selvaggia Roma invasa dalle critiche: è accaduto subito dopo il lancio del suo singolo

Appena pubblicato il singolo di Selvaggia Roma, la bella e famosa influencer romana ha ricevuto numerose critiche su Instagram.

Da come si può vedere quindi, c’è chi ritiene che Selvaggia non sia affatto brava a cantare. E che, nel video, si nota chiaramente la sua voce modificata. Chi, invece, critica l’ex concorrente di Temptation Island per essersela tirata troppo. E chi, infine, ritiene che bisogna dare spazio a dei veri e propri talenti. Insomma, accuse e critiche davvero incredibili. A cui, come dicevamo, Selvaggia ha voluto rispondere per le rime. Facendo, così, valere le sue opinioni.

“Dammi un mojito”, successo assoluto: l’annuncio Instagram

Nonostante queste critiche, però, il successo di Dammi un mojito è stato smisurato ed, oltretutto, immediato. In un recente post Instagram, infatti, Selvaggia ha annunciato tutta la sua felicità. Non soltanto, infatti, il singolo si sta rivelando, alle orecchie di tutti, un vero e proprio tormentone. Ma, stando a quanto scrive, numerose sono le radio che hanno contattato la Roma nei loro studi.

Per ulteriori news su Selvaggia Roma –> clicca qui