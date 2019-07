Temptation Island Vip 2019: ecco chi condurrà la seconda edizione. Spy ha rivelato il nome della conduttrice del programma di Canale 5.



Adesso è ufficiale. Tra un mese inizieranno le riprese di Temptation Island Vip 2019. Il programma andrà in onda i primi di settembre e il settimanale Spy ha svelato chi ci sarà alla conduzione della seconda edizione. Al timone della prima edizione ci fu Simona Ventura che è passata volontariamente alla Rai, precisamente alla conduzione di The Voice of Italy e Il Collegio.

Dopo il successo della prima edizione, dunque, torna ufficialmente la versione “Vip” del programma di Maria De Filippi, in onda su canale 5.

Come rivela Spy, Maria De Filippi ha chiesto ad Alessia Marcuzzi di presentare la versione VIP del programma d’amore e tradimenti di Canale 5, ottenendo immediatamente un sì. Questo per la Marcuzzi sarà il secondo reality show di Canale Cinque, dopo il ritorno a L’Isola dei Famosi.

Per quanto riguarda le coppie che parteciperanno al programma, si sa poco e nulla. Le ultime indiscrezioni e rumors parlavano di: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Kikò Nalli e Ambra Lombardo. Ma pare che nessuno di questi partirà per la Sardegna, luogo in cui si registerà il programma.