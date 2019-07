Elisabetta Gregoraci senza freni in costume: scatto con lato B ben in vista. La foto fa il giro del web ed è folla di consensi

E’ cosa nota che non si chieda l’età ad una donna, ma è anche risaputo che tanti dei nostri volti noti di sesso femminile del palcoscenico televisivo ne mostrino molti meno di quelli effettivi. Tra tutte spicca in prima linea Elisabetta Gregoraci, che nel tempo ha mantenuto il fisico statuario di una vera e propria ragazzina nel pieno della gioventù e un viso armonioso e mediterraneo. Lo sa bene anche lei, che mette in mostra le sue “virtù” sul social più caldo del momento.

Elisabetta Gregoraci, costume sgambato e lato B in bella mostra. Lo scatto fa impazzire il web

Lo scatto postato da Elisabetta Gregoraci su Instagram ci ha messo poco a raccogliere pieno consenso. Il bagno di like e commenti positivi sotto allo scatto bollente postato poche ore fa, è stato immediato. La Gregoraci, che posa a bordo di una barca, si è lasciata immortalare di profilo, richiamando l’attenzione dei follower con le sue curve migliori: seno e lato B in bella vista, pronta a conquistare il web a mani basse. Un colpo da vero talento, per battere la concorrenza delle numerose protagoniste che stanno accendendo i social in questa calda stagione.

Dopo una stagione di successi, la Gregoraci si sta godendo qualche giorno di puro relax e a dare conferma della voglia di evasione è proprio il testo che accompagna il famoso scatto. “Mi faccio un tuffo allontano il rumore e mi godo il silenzio di questo bellissimo mare”, scrive Elisabetta, pronta ad immergersi nelle acque cristalline che l’aspettano. Un bagno rigenerante per mettere fine ai pensieri e tornare più carica di prima, mentre i fan impazziscono davanti a tanta bellezza.

