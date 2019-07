Erica Piamonte si è lasciata andare a un balletto molto ‘hot’ su Instagram, con solo il lato B in primo piano: haters scatenati, l’ex gieffina travolta dalle critiche.

Erica Piamonte continua a far parlare di sé. L’ex protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello, è molto seguita e ‘commentata’ sui social, soprattutto per il suo particolare legame con Taylor Mega, che secondo qualcuno andrebbe oltre la semplice amicizia, ma anche per la sua bellezza e il suo fisico statuario, che spesso condivide su Instagram con foto e video. Ed è stato proprio un video pubblicato qualche ora fa sul suo profilo, a far scatenare i commenti e le critiche degli haters nei suoi confronti: vediamo perché.

Erica Piamonte, balletto ‘hot’ su Instagram: ecco i commenti degli haters

Erica Piamonte è sicuramente uno dei personaggi social del momento. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, la bella fiorentina condivide molto del suo quotidiano su Instagram, dove riceve migliaia di commenti e like, così come tantissime critiche. Non sempre, infatti, la sua schiettezza e spontaneità vengono apprezzate da chi la segue. L’ultimo video pubblicato dall’ex gieffina, la vede intenta in un balletto particolarmente ‘hot’, con inquadrato soltanto il suo lato B. ‘Quando mi annoio mi prende così’, spiega Erica nella didascalia. Ma se il video è davvero sexy e il lato B della Piamonte perfetto, questa sua scelta non è piaciuta a gran parte dei suoi followers, che l’hanno giudicata pesantemente.

Durissimi i commenti degli haters al video, tanto che Erica ha scelto di rispondere quasi a tutti, per giustificare la scelta di aver pubblicato sui social la sua ‘danza’. Qualcuno la offende dandole della ‘senza cervello’, qualcun altro invece le intima di vergognarsi, dicendole addirittura che i suoi genitori non sono di certo contenti di lei e che non deve meravigliarsi se ha un brutto rapporto con loro. Parole davvero pesanti, a cui la ragazza ha scelto di rispondere per le rime, come si vede nello screen riportato qui sotto:

