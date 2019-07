Continua ad essere ‘bollente’ Wanda Nara: in questa ultima foto Instagram, niente reggiseno per l’argentina, spunta un dettaglio davvero clamoroso

Si sta dando alla pazza gioia in questi ultimi giorni Wanda Nara. Mentre Mauro Icardi è a Milano continuano la sua preparazione atletica per la prossima stagione calcistica, l’argentina, insieme ai suoi figli, continua le sua vacanza da sogno. Sì, è proprio così. Perché, gli ultimi scatti pubblicata dalla manager e moglie dell’ex capitano neroazzurro, lo testimoniano ampiamente. Pochissimi istanti fa, l’argentina ha pubblicato uno scatto a dir poco spettacolare. Con un bikini fucsia, Wanda si lascia andare ad una posa davvero ‘bollente’. E non solo. Siete curiosi? Vi accontentiamo. Vi anticipiamo soltanto che la bella e giovane Nara non ha il reggiseno. Vedere per credere.

Potrebbe interessarti anche:

Wanda Nara, niente reggiseno per lei: il dettaglio ‘hot’ cattura tutti

È stato e, a quanto pare, sarà un anno davvero impegnativo per Lady Icardi. Mentre in Italia si discute del futuro calcistico di suo marito, Wanda Nara è impegnata a trascorrere un’intensa ed indimenticabile vacanza ad Ibiza. Gli scatti Instagram di questi ultimi giorni, come dicevamo, sono la viva testimonianza. E questo di poca, tra l’altro, non è assolutamente da meno. Imprenditrice e manager, l’argentina ha tutte le carte in regola per essere una modella di fama. Non solo lo testimoniano le numerose campagne pubblicitarie a cui la moglie di Icardi ha preso parte, ma anche queste ultime foto ne danno ampia dimostrazione. Come quest’ultima di pochi istanti fa. Beh, che dire? Wanda è fantastica. Niente reggiseno per lei, eppure per niente scandalosa. Anzi. La giovane e bella Nara, infatti, preferisce coprire con una mano. Eppure, è proprio in assenza del pezzo di sopra del bikini che si nota chiaramente un dettaglio davvero clamoroso. Ecco di cosa parliamo:

Da come si può vedere quindi, dal lato sinistro del Lato A si vede chiaramente un tatuaggio davvero molto ‘particolare’: l’aereo. Cosa vorrà dire questo segno? Starà a significare i numerosi viaggi che ha fatto? Oppure, il suo trasferimento dall’Argentina in Italia? Chi lo sa..

Per ulteriori news su Wanda Nara –> clicca qui