Guendalina Tavassi si spoglia per il massaggio: senza vestiti su Instagram

Guendalina Tavassi al centro massaggi si spoglia e resta senza vestiti: le storie Instagram diventano bollenti per i fan dell’ex concorrente del Grande Fratello

Guendalina Tavassi si è concessa un bel massaggio in un centro estetico di Roma: uno di quei trattamenti rassodanti che spesso si fanno quando si avvicina la prova costume. Guendalina è sempre molto attenta al fisico, lo possiamo capire da quanto tenga alla linea di prodotti Fitvia, che svolgono azioni drenanti e benefiche per l’organismo. Il massaggio, tuttavia, questa volta si è rivelato veramente bollente. Il motivo? Beh, come saprete, i massaggi si fanno senza vestiti. Ecco, ed è così che la Tavassi si è mostrata su Instagram.

Guendalina Tavassi senza vestiti per il massaggio

E’ al famoso centro benessere: “No Time”, che si trova a Roma in zona Parioli. Guendalina Tavassi si lascia massaggiare e, con la sua solita ironia, quando comincia ad essere ‘schiaffeggiata’ spunta fuori con un “Ma è normale tutto questo?”.

Come vediamo, Guendalina è in intimo. Possiamo solo immaginare i complimenti che le sono arrivati in direct. Già, perché si tratta di una storia e quindi non possiamo visualizzare i commenti. Guenda dimostra di essere in forma smagliante!

Il lavoro attuale e le ultime apparizioni in tv

La ricordiamo tutti come ex concorrente del Grande Fratello, ma cosa fa nella vita (adesso) Guendalina Tavassi? Social influencer: sì, diciamo che il lavoro che la impegna tutti i giorni è quello. Sponsorizza diversi prodotti tramite il suo profilo Instagram. Ma non solo. Nonostante una vita divisa tra marito, figli, casa ed altri impegni, è anche una donna che si dà da fare sul lavoro: interviene spesso, infatti, nei talk show di Barbara D’Urso. Ultimamente è stata a:

Live Non è la D’Urso

Grande Fratello per la questione nata con Cristian Imparato

Pomeriggio Cinque

Tale e quale show (programma di Carlo Conti, arrivata in finale)

