Alessia Marcuzzi ripresa mentre corre nel corridoio dell’hotel: niente maglia sotto la giacca, lo scatto ‘hot’ scatena i fan su Instagram.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Per lei in arrivo la conduzione di uno dei principali reality di Canale 5, ma, nel frattempo, la Iena bionda ama tenersi a stretto contatto con i suoi fan attraverso i social. In particolare Instagram, il social preferito dai vip. Proprio poco fa, la vulcanica Alessia ha postato una foto che non è passata di certo inosservata. Una foto che possiamo definire ‘hot’. Il motivo? Sotto la giacca, per la Marcuzzi, niente maglia: solo il reggiseno. Il risultato è decisamente hot. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Alessia Marcuzzi hot su Instagram: niente maglia sotto la giacca

Alessia Marcuzzi sa sempre come attirare l’attenzione su di sè. La bellissima conduttrice è molto attiva sui social, dove ama condividere con i fan scatti di vita privata e lavorativa. E poco fa è spuntato uno scatto sul suo profilo che non è passato di certo inosservato. Capirete da soli il perchè:

Ebbene sì, la Marcuzzi si mostra con un outfit decisamente ‘particolare’. Lo scatto è simpatico e spontaneo: la conduttrice viene immortalata mentre corre nel corridoio dell’hotel. Ma, indubbiamente, la foto è anche ‘hot’. Sotto la giacca, la bellissima Alessia non indossa alcuna maglia. Solo un reggiseno nero, dai bordi trasparenti. Insomma,un look con cui è difficile non essere notate. Anche in ragione delle forme notevoli della bellissima conduttrice. Che spesso deve fare i conti con i commenti negativi degli haters, che non apprezzano alcune foto postate dalla Marcuzzi. Accadrà anche dopo questo scatto. Non ci auguriamo di no. In ogni caso, Alessia ha già dato la risposta a chi la critica.