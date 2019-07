Uomini e Donne, la rivelazione di Francesca: “Ne ho sofferto anch’io”

Uomini e Donne, la risposta di Francesca ad un follower: “Ne ho sofferto anch’io”. Un retroscena che non tutti conoscevano e che adesso ha stupito tutti

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia scrive alcune risposte nelle sue storie Instagram ai follower. Non è la prima volta: Francesca è sempre molto vicina alle persone che la seguono e tende sempre ad avere un contatto con loro. Questa volta, infatti, qualcuno le propone un aperitivo con tutte le follower che possono raggiungerla e lei risponde: “Volentieri”. Bella, affascinante ed anche molto trasgressiva: Francesca è sicuramente una sex symbol per gli italiani. Ma anche lei ha dei punti deboli.

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia rivela: “Ne ho sofferto anch’io”

Come vediamo nello screenshot in basso, ci sono dei follower che le chiedono se ha mai sofferto di ansia ed attacchi di panico. Ecco, con la sua risposta rivela: “Sì, purtroppo. Le gravidanze mi hanno aiutato e adesso ne soffro molto meno”. Ancora una volta, Francesca Del Taglia si conferma una ragazza molto ‘semplice’ ed alla mano, che ammette di aver avuto qualche problema nella sua vita, proprio come tutti.

Non tutti sui social mettono in mostra le proprie debolezze, ma Francesca dimostra così di essere una persona vera, in tutto.

Come va con Eugenio Colombo?

Da quello che scrive, possiamo capire che il matrimonio con Eugenio vada a gonfie vele. Infatti, alcuni fan le chiedono: “L’ultima volta che hai fatto l’amore con lui?”, la risposta: “Stamattina”. Insomma, quando c’è passione è difficile che manchi l’amore. E’ per questo che possiamo ipotizzare che con suo marito vada tutto bene. Certo, non mancheranno momenti ‘no’, come in tutte le coppie. Infatti, la Del Taglia scrive che, nel gestire due bambini, una casa e quant’altro, spesso diventa isterica e nevrotica (“Domandate ad Eugenio”). Beh, è comprensibile. Di tanto in tanto, uno scatto d’ira può essere anche importante per avere un sano rapporto di coppia. L’importante è che tutto passi in fretta!

