Andrea Dal Corso svela i dettagli della sua storia: “Ecco perché sono tornato da Teresa”. Le parole dell’ex corteggiatore sul suo amore per Teresa.

Quella tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella è una delle storie più belle nate nello studio di Uomini e Donne. Si, perché è stata davvero tormentata. Ne è passato di tempo dal ‘no’ rifilato da Andrea a Teresa, nel giorno della scelta al castello. Un rifiuto che lasciò la tronista senza parole, spezzandole il cuore. Ma il suo corteggiatore, poco, dopo è tornato da lei. E dopo mesi, a Novella 2000, è stato proprio Andrea a raccontare tutti i retroscena del suo ‘cambio di rotta’. Ecco perché è tornato da Teresa.

In pochi avrebbero scommesso su di loro. Ma Teresa Langella e il suo Andrea sono più innamorati che mai. I loro profili social trasmettono amore puro. Dopo il burrascoso inizio, per i due sembra davvero procedere a gonfie vele. Tra viaggi e dediche d’amore, Andrea e la sua ‘Terry’ sono davvero il ritratto dell’amore. Ma cosa ha fatto cambiare idea all’ex tentatore di Temptation Island dopo il no iniziale? È stato proprio lui a svelare, durante un’intervista a Novella 2000, tutti i motivi per cui è tornato da Teresa: “Mi ha conquistata perché è una donna che crede nei valori della famiglia e sa cosa vuol dire l’amore vero”. Andrea parla così della napoletana, che definisce premurosa e affettuosa. “Per lei l’amore è qualcosa di profondo, non ha mezze misure. Non penso che ci siano tante donne come lei in un contesto come quello televisivo.” Insomma, parole davvero dolcissime quelle di Andrea, che dopo le indecisioni iniziali sembra aver davvero perso la testa per l’ex tronista. Teresa può ritenersi fortunata: Andrea è davvero pazzo di lei!