Valentina Vignali, in giro per il Mondo con il suo Lorenzo: la foto buffa. Sorrisi, abbracci e sguardi complici negli scatti insieme

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi. Del bel fotografo che ha stregato la cestista ex di Stefano Laudoni, si continua a sapere molto poco, ma una cosa certa è il rapporto forte che unisce i due. Sul profilo di entrambi continuano infatti a comparire scatti che li ritraggono felici, di ordinaria quotidianità e di momenti particolari. Dopo la dedica speciale di Valentina per la sua dolce metà, stavolta è Lorenzo a postare uno scatto del loro viaggio insieme.

Valentina Vignali, una cartolina dall’Europa postata dal suo Lorenzo. Complici e felici in giro il Mondo

E’ ormai quasi un anno che Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi fanno coppia fissa. Nonostante gli alti bassi e la permanenza della bella cestista e modella nella casa del Grande Fratello, i due sono tuttora felicemente fidanzati. Un amore che cresce di giorno in giorno, tra i mille impegni e i viaggi che riescono a ritagliarsi tra un appuntamento e l’altro. L’ultimo, che in questi giorni la coppia sta raccontando con numerose Instagram stories è quello in Polonia. Attualmente Valentina e Lorenzo sono a Cracovia e a testimoniare il loro arrivo nella capitale europea, dopo il video pubblicato in aeroporto, è lo scatto postato dal fotografo. Una foto simpatica, in cui Valentina bacia teneramente il suo Lorenzo, che con fa la linguaccia e fa sorridere il web.

La mano del fotografo è sempre ben evidente, ma quello che davvero traspare dai numerosi scatti che Lorenzo condivide con i suoi fan è la complicità, accompagnata dalla capacità di ridere sempre insieme. La dolcezza e la simpatia sono ormai racchiuse in ogni foto da quando Valentina e Lorenzo fanno coppia fissa. Non ci resta che continuare a seguire i social di entrambi, per poter fare con loro un giro virtuale della Polonia, tra un piatto tipico, un abbraccio, un volto buffo e i panorami mozzafiato.

