Chi è Marco Ferragni: curiosità, vita privata e lavoro del padre di Chiara Ferragni, la fashion blogger più famosa del mondo

Dietro una grande donna c’è sempre una grande genitore. E questo è il caso di Chiara Ferragni che alle spalle ha una bellissima famiglia composta da sua madre Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca e il padre Marco Ferragni. L’uomo compare spesso nelle foto postate da Chiara su Instagram. Nonostante Marco e Marina siano separati, la famiglia appare sempre molto unita.

Vediamo più nel dettaglio alcune curiosità sulla vita privata e professionale del padre di Chiara Ferragni.

Chi è Marco Ferragni: vita privata e lavoro del padre di Chiara Ferragni

Marco Ferragni, il padre di Chiara Ferragni, è originario di Cremona. Di professione fa il dentista, ma da quello che vediamo dal profilo Instagram è un tipo molto energico e attivo; è appassionato di sport come sci, windsurf, ciclismo. Insomma, non si ferma mai. Proprio come le sue tre bellissime figlie Chiara, Valentina e Francesca. Come ben sappiamo, Marco è diventato anche nonno del bellissimo Leone Lucia Ferragni, figlio di Chiara e Fedez.

Recentemente uscì la notizia che Chiara Ferragni avesse un fratellino piccolo. Ebbene sì. Marco Ferragni, dopo il divorzio con Marina Di Guardou, madre di Chiara, ha sposato un’altra donna e hanno messo al mondo un bimbo, fratellastro di Chiara Ferragni.

Rispetto al resto della famiglia, Marco Ferragni è poco social. Per cui non possiamo scoprire di più sulla sua vita privata. Ecco una delle foto condivise su Instagram dal padre della fashion blogger più famosa al mondo: