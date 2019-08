Subito dopo la nascita del loro primogenito Domenica, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione prendono una decisione: scatta la polemica social.

È passata una settimana da quando Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno annunciato la nascita del loro primogenito Domenico. Era proprio giovedì scorso quando, intorno alle 7:30, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, annunciava a tutti i sostenitori della coppia che il piccolo Dodo era venuto al mondo. Una gioia davvero pazzesca. Non soltanto per i neo genitori e i parenti tutti. Ma, anche, per i loro fan. Che, in questi nove e lunghi mesi, hanno seguito costantemente gli aggiornamenti dell’ex tronista. A distanza di una settimana, però, la coppia è stata invasa da una polemica social. In seguito, soprattutto, ad una ‘clamorosa’ decisione. Ecco di cosa parliamo.

Rosa e Pietro: polemica social per loro, ecco cosa non è piaciuto della loro decisione

Sia Rosa Perrotta che Pietro Tartaglione sono sempre stati molti attivi sui social. Sin dall’inizio della loro relazione. E, soprattutto, l’ex tronista, anche durante la gravidanza, non ha mai perso occasione di poter aggiornare i suoi fan delle sue condizioni di salute. È più che normale, quindi, che i suoi fan si aspettavano che, una volta nota, la coppia avrebbe mostrato suo figlio sui social. Ebbene. Non è stato affatto così. Nonostante, infatti, Rosa, in una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, abbia annunciato di voler mostrare suo figlio sui social come Chiara Ferragni, per il momento non c’è nessuna traccia di Dodo su Instagram. Secondo alcuni sostenitori, la ‘causa’ di questa decisione andrebbe rintracciata nell’esclusiva affidata al settimanale di Alfonso Signorini. Proprio sulla copertina di ‘Chi’, infatti, c’è la coppia di Uomini e Donne che presenta, per la prima volta, suo figlio. Ecco. È proprio questa decisione che non è piaciuta. Scatenando, così, una polemica social. Ecco alcuni commenti:

C’è chi, quindi, li critica perché hanno preso questa decisione dettata dal business. E chi, invece, li critica per alcune loro considerazione passate su altre personaggi dello spettacolo. Voi, invece, da che parte state?

