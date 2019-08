A distanza di una settimana dall’aggressione, Denis Dosio rompe il silenzio: ecco il racconto da brividi su quanto gli è accaduto.

È, senza alcun dubbio, l’idolo di tutte le ragazzine. Denis Dosio, con un sorriso smagliante e un corpo da fare invidia a chiunque, vanta un seguito davvero clamoroso. Se tantissime persone, però, lo seguono, altrettanto numerose sono le persone che cercano, in tutti modi, di ‘spezzargli’ la scalata al successo. Proprio una settimana fa, infatti, vi avevamo raccontato dell’aggressione subita dal ragazzo a Mykonos. D’altra parte, non è nemmeno la prima volta. Eppure, quest’ultima è stata davvero clamorosa. Che, tra l’altro, gli ha procurato delle ferite al viso. Ecco il racconto dettagliato sul settimanale Spy.

Aggressione Denis Dosio: il racconto da brividi dell’influencer

È passata, all’incirca, una settimana da quando Denis Dosio, in vacanza a Mykonos con alcuni amici, è stato vittima di una brutale aggressione in un bar del posto. Come dicevamo, non è assolutamente la prima volta che il giovane influencer riceve questo tipo di trattamento. Già in precedenza, infatti, il diciotenne era stato vittima di alcuni bulli. Che lo avevano rinchiuso all’interno di un bagno. Non permettendogli, così, di uscire. Eppure, questa volta, stando anche ad alcune testimonianze, è stato davvero clamoroso. Ecco il racconto dettagliato per il settimanale Spy. Da quanto si evince dall’intervista, il giovane Dosio era all’interno di un bar di Mykonos quando, dopo essere stato riconosciuto da un italiano, è stato aggredito. Il soggetto in questione, infatti, lo avrebbe colpito in piena fronte con un bicchiere. Provocandogli, ovviamente, delle ferite. Insomma, come dicevamo un racconto da brividi per davvero. Che, non solo ha provocato ripercussioni fisiche, ma anche mentali. Denis, infatti, dichiara di non poter più fare quello che faceva prima. L’odio nei suoi confronti è esponenziale. E proprio per questo motivo, quindi, sarà costretto a prendere una guardia del corpo.

