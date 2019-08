L’ex concorrente di Temptation Island Ilaria Teolis sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Ecco cosa ne pensa Raffaella Mennoia.

Reduce da Temptation Island, sembra che a Ilaria Teolis si sia aperta una nuova strada. La dolce e giovane romana è stata, senza alcun dubbio, una delle protagoniste indiscusse della appena terminata edizione dello show di Canale 5. Con il suo carattere, bellezza e dolcezza, la ragazza ha conquistato le simpatie di tutte. Pensate, su Instagram è già diventata una vera e propria celebrità. Ebbene. E se Ilaria fosse una nuova tronista di Uomini e Donne? Vi piacerebbe come idea? Ecco che ad esprimere il suo parere e, soprattutto, a raccontare tutta la verità, è Raffaella Mennoia, una delle autrici storiche del programma. Ecco quanto dichiara.

Non è assolutamente la prima volta che i concorrenti di Temptation Island vengano ‘arruolati’ a Uomini e Donne. Non soltanto in ruolo di corteggiatore, come ad esempio Luca Daffré e tanti altri, ma anche nel ruolo di tronista. Teresa Langella, ad esempio, è stata la tentatrice di Andrea Celentano nella scorsa edizione. E, dopo essersi seduta sul trono a settembre scorso, ha incontrato Andrea Dal Corso. E da quel momento vivono una fantastica storia d’amore. Chi, quindi, delle recente edizione di Temptation ha la stoffa per il ruolo da tronista? In molti acclamano sulla famosa sediolina rossa Ilaria Teolis. Cosa ne pensa Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. In una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, la storica autrice ha le idee davvero molto chiare su chi potrà rivestire il ruolo da tronista. Stando a quanto dichiarato sul settimanale, tutti gli ex concorrenti di Temptation Island hanno la stoffa per essere tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne. L’unico requisito, ovviamente, è quello di essere single. Qualora, durante l’estate, nessuno di loro dovesse fidanzarsi, il programma è a loro disposizione. Insomma, più chiara di così.

