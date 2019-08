Wanda Nara ha pubblicato una foto incredibilmente ‘hot’ su Instagram: l’abito della manager è trasparente e lei non indossa il reggiseno, il risultato è da urlo.

Wanda Nara è una donna dalle mille sfaccettature. Moglie e mamma di ben 5 bambini, Wanda è anche una manager di successo, cura infatti da anni gli interessi del marito Mauro Icardi, nonché una vera e propria bomba sexy. Il suo corpo da urlo impazza sui social, dove migliaia di utenti commentano le sue foto. Ma quello che più di tutto fa girare la testa ai fan sono le sue curve mozzafiato, che lei non disdegna di mostrare su Instagram. E’ il caso dell’ultimo scatto condiviso con i suoi followers, che la vede in una veste davvero ‘hot’.

Wanda Nara pubblica spesso e volentieri su Instagram i suoi shooting davvero ‘bollenti’, che infiammano i followers, tutti pazzi per il suo corpo mozzafiato e in particolare per le sue curve da capogiro. Ma dopo alcuni servizi fotografici in costume, ecco arrivare delle nuove foto con un abito lungo a rete color carne. Il vestito della moglie di Icardi è trasparente e lascia intravedere il suo corpo. Ma la particolarità della foto è che Wanda non indossa il reggiseno, il che rende la foto decisamente ‘hot’.

Beh, c’è decisamente poco da dire davanti a una foto del genere. Bellezza e sensualità da vendere per la bella argentina, moglie del calciatore, che lascia intravedere il suo seno esplosivo. Migliaia i like che accompagnano lo scatto, ma quelli che si aspetterebbero di leggere centinaia e centinaia di commenti, resteranno delusi: la Nara sembra infatti aver disattivato i commenti, cosa che non permette a nessuno di dire la sua sotto le foto che pubblica. Una scelta per evitare le critiche? Nessuno lo sa, sta di fatto che la bella Wanda sembra non aver nessuna intenzione di ‘interagire’ con i followers, almeno per stavolta.

