Katia Fanelli di Temtpation Island è rifatta? Ecco tutta la verità dell’ex fidanzata di Vittorio Collina raccontata pochissime ore fa su Instagram.

Con la sua simpatia, esuberanza e bellezza, Katia Fanelli è la protagonista indiscussa di Temptation Island 2019. Sin dai primi istanti trascorsi all’Is Morus Relais, la bionda riminese non è assolutamente passata inosservata. Tanto che, attualmente, continua a riscuotere un notevole successo su Instagram. Ed è proprio qui che, pochissime ore fa, la ‘fotonica’ ha risposto ad alcune domande curiose dei suoi sostenitori. In particolare una, però, ha suscitato l’interesse di tutti. “Perché ti sei rifatta così tanto?”, le chiedono apertamente tramite un’Instagram stories. Ecco la sua risposta e, soprattutto, la sua verità.

Temptation Island, Katia è rifatta? Ecco la verità

Già all’inizio del suo percorso a Temptation Island 2019, vi avevamo parlato di un’indiscrezione davvero clamorosa. Secondo cui, Katia Fanelli sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica. A convalidare questa tesi sarebbero state alcune immagini apparse su Instagram. Che sembravano testimoniare il cambiamento della giovane riminese. Pochissime ore fa, però, a raccontare tutta la verità è proprio la diretta interessata. Che, concedendosi ad alcune domande dei suoi numerosi ed affezionati fan, ha chiarito una volta per tutte la faccenda. Una fan, come dicevamo precedentemente, le chiede: “Perché ti sei rifatta così tanto?”. Ecco la risposta di Katia:

Da come si evince quindi, la bionda e fotonica riminese sostiene di essere ricorsa alla chirurgia estetica soltanto per modificare le sue labbra. Anzi. Non capisce, tra l’altro, perché sul web si dica il perfetto contrario. Ma non solo. Perché Katia confessa che, se avesse la possibilità di rifare qualche altra cosa, ricorrerebbe alla chirurgia estetica soprattutto per il suo Lato A. Insomma, una risposta davvero chiarissima. Non lo credete anche voi?

