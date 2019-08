The Fix: Trama | Cast | Anticipazioni della serie TV ispirata a O.J. Simpson che andrà in onda dal 7 agosto su Canale 5

Dopo “Manifest”, su Canale 5 arriva la serie “The Fix“. Un legal drama che andrà in onda dal 7 agosto ogni mercoledì. La serie è composta da 10 episodi contenuti in una sola stagione. La storia è ispirata a quella di O.J Simpson. Si tratta dunque una serie americana prodotta da Abc.

Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e di cosa parla la serie TV The Fix.

La serie “The Fix” racconta la storia del pubblico ministero Maya Travis, che si ritrova senza lavoro dopo aver perso una causa contro il celebre attore Sevvy Johnson, accusato di duplice omicidio ma assolto nonostante le prove schiaccianti. La donna si trasferisce in Oregon per cambiare vita, ma a distanza di otto anni Johnson viene nuovamente accusato di un delitto. Maya ha così la possibilità di fare finalmente giustizia.

La storia si ispira a quella di O.J. Simpson, giocatore di football americano e attore che negli anni 90 venne clamorosamente assolto dall’accusa di aver ucciso l’ex moglie e l’amante di lei. Tra gli ideatori di “The Fix” c’è infatti Marcia Clark, procuratrice che sostenne la causa contro Simpson e venne sconfitta dal team di super avvocati dell’attore, comprendente Robert Shapiro e Robert Kardashian (papà di Kim).

The Fix: Cast

Il cast della serie è guidato da Robin Tunney nei panni della protagonista Maya Travis. Adewale Akinnuoye-Agbaje (“Thor”, “Suicide Squad”, “Lost”, “Il trono di spade”) è Sevvy Johnson. Al loro fianco, Adam Rayner (Matthew Collier), Merrin Dungey (C.J. Bernstein), Breckin Meyer (Alan “Charlie” Wiest), Marc Blucas (River “Riv” Allgood), Mouzam Makkar (Loni Cho), Alex Saxon (Gabriel Johnson), Scott Cohen (Ezra Wolf), Abraham Lim (Ares Ahn).