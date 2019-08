Antonella Clerici, la casa da sogno con Vittorio Garrone: ecco dove si trova la magica abitazione in cui i due hanno deciso di trasferirsi

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, un amore puro e bellissimo che giorno dopo giorno si rafforza sempre più. Vittorio è un uomo che sta accanto ad Antonella sopratutto in questo periodo difficile dal punto di vista lavorativo. Dopo l’addio a La Prova del Cuoco, la Clerici ha rifiutato Miss Italia in quanto ha raggiunto un altro accordo con la Rai: “Ho deciso di credere ancora ad una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la Rai. Farò lo Zecchino D’oro, per amore dei bambini, dei frati dell’Antoniano, delle tagliatelle di Nonna Pina, e del mio amico Carlo Conti. Così come onorerò l’impegno sociale con Telethon“. Insomma, si prospetta un bel progetto per Antonella che, nel frattempo, si gode anche la sua casa da sogno. Il suo nido d’amore con Vittorio. Ecco dove si trova.

Potrebbe interessarti anche:

Antonella Clerici, la casa da sogno con Vittorio Garrone: ecco dove si trova

Dopo l’addio alla Prova del Cuoco, Antonella Clerici ha intrapreso una nuova vita. La presentatrice si è trasferita in una super villa ad Alessandria col compagno Vittorio Garrone, il quale, ha un allevamento di cavalli proprio ad Alessandria. La Clerici viveva a Roma ma a 54 anni ha deciso di voltare pagina: “Dovevo davvero fermarmi e spostare le mie priorità, ed è stata la pancia a dirmelo. Le ho dato retta”.

Aveva, infatti, il desiderio di stare più vicino alla famiglia. In particolare alla figlia Maelle, avuta da Eddy Martens.

La villa si trova in mezzo al bosco, lontano dai rumori della città. E come mostrano foto e video che spesso posta sui social, sembra di stare immersi in una favola “Sembra la casa di Biancaneve in mezzo ai boschi” dicono alcuni utenti.

Visualizza questo post su Instagram La mia tavola di oggi😀🌺❤️ @franco.bruzzese @cecisamp Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 16 Lug 2019 alle ore 4:17 PDT

Visualizza questo post su Instagram Cani camino amore e fuori nevica❄️❄️❄️❄️☃️❤️ Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 19 Dic 2018 alle ore 12:50 PST