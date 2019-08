Ludovica Valli ha pubblicato degli scatti davvero ‘da censura’: in barca in topless, l’influencer non riesce a coprire tutto, incidente super ‘hot’.

Ludovica Valli è stata una delle più apprezzate troniste di Uomini e Donne. Sorella della splendida Beatrice Valli, non è certo da meno in quanto a bellezza e soprattutto sensualità. La ‘piccola Valli’ è seguitissima sui social, dove ama condividere i suoi scatti mozzafiato, che fanno impazzire i fan. Molto attenta alla linea e alla cura del corpo, Ludovica è una stakanovista degli allenamenti in palestra e dell’alimentazione sana e le piace mostrare ai followers il suo corpo da urlo, anche senza veli. Ed è proprio quello che ha fatto nell’ultimo post condiviso su Instagram, in cui è senza reggiseno: vediamolo insieme.

Ludovica Valli in topless in barca: non si copre del tutto, incidente ‘super hot’ e foto ‘da censura’

Ludovica Valli riesce spesso e volentieri a far parlare si sé. Oltre ai gossip sulla sua vita amorosa, che è diventata pubblica dopo la partecipazione a Uomini e Donne, a interessare particolarmente il pubblico è il suo corpo mozzafiato. Sempre allenata e in forma, Ludovica ha davvero un fisico invidiabile, ma soprattutto vanta un seno esplosivo, che fa impazzire i fan. L’ultimo post condiviso su Instagram è un insieme di scatti della bella influencer in barca.

Impossibile non guardare il suo fisico da urlo e il suo lato B perfetto, ma la particolarità delle foto è un’altra. Ludovica infatti non indossa il reggiseno e il suo topless è esplosivo. L’influencer cerca di coprire le parti ‘intime’ in vari modi, prima con il braccio, poi con il ginocchio, a seconda delle pose che sceglie. Ma in uno scatto in particolare non riesce a coprirsi del tutto e incorre in un incidente ‘super hot’, che rende la foto decisamente ‘da censura’. Censura a cui è ricorsa lei stessa, inserendo una stellina sul seno per non lasciar vedere ‘troppo’. Impazziti i fan, che hanno invaso il post di like e commenti di ammirazione.

