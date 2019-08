Nunzia Sansone di Temptation Island rompe il silenzio: l’ex concorrente parla per la prima volta dopo il programma, ecco il commovente sfogo.

Con la sua dolcezza, Nunzia Sansone ha davvero conquistato tutti in questa recente edizione di Temptation Island. La giovane napoletana, in coppia con Arcengelo Bianco, ha dimostrato sin da subito il forte amore che la legava al suo compagno. Che, ormai, da ben 13 anni rendeva speciale la sua vita. Purtroppo, com’è noto a tutti, il loro percorso all’Is Morus Relais non è finito nei migliori dei modi. Con un falò anticipato, la giovane studentessa dapprima ha lasciato il suo fidanzato. Soltanto che, dopo pochi giorni, ha avuto un ripensamento. Decidendo, così, di perdonarlo. Ma a nulla sono valse le sue parole perché Arcangelo, resosi conto dei suo sbagli, ha deciso di mollarla.

Temptation Island Nunzia, le prime parole: lo sfogo su Instagram

Così come tutte le sue ex compagne di viaggio, anche Nunzia Sansone, a pochi giorni dalla fine di Temptation Island, ha voluto esprimersi riguardo al suo percorso, alla sua decisione e, soprattutto, il piacevole riscontro che ha ricevuto dal pubblico. Appena terminato il programma, infatti, numerose sono state le persone che hanno voluto, in qualsiasi modo, dimostrarle il proprio affetto. E così, pochissime ore fa, la studentessa napoletana ha voluto per l’appunto esprimere la sua gratitudine.

Da come si può vedere, Nunzia scrive un commovente sfogo social. Cercando di spiegare, tra l’altro, perché, dopo la sua decisione, ha deciso di rivedere Arcangelo. Decisione che, stando a quanto scrive, è stata dettata dal coraggio. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, la napoletana ci tiene a ringraziare tutte quelle persone che, durante il percorso e non, hanno voluto supportarla.

