Ilaria Teolis di Temptation Island scrive una dolce dedica su Instagram per una persona davvero ‘speciale’: ecco di chi si tratta e cosa scrive.

È proprio vero: partecipare a Temptation Island ti cambia davvero. Lo sa bene Ilaria Teolis. Che da quel programma non solo è uscita single, interrompendo così la sua relazione con Massimo Colantoni dopo ben due anni e mezzo di fidanzamento, ma con un bagaglio personale davvero splendido. Il rapporto costruito con le ragazze è stato, sin da subito, splendido. A testimoniarlo, infatti, sono alcune Instagram stories che, nelle ultime ore, la romana e Katia Fanelli stanno pubblicando sui loro profili. Ma non solo. Perché, pochissime ore fa, la giovane ha scritto delle dolci parole per una persona davvero ‘speciale’ per lei. Di chi si tratta? Di Javerie? Scopriamolo insieme.

Ilaria di Temptation Island: la dedica per una persona ‘speciale’

All’interno del villaggio di Temptation Island, come dicevamo precedentemente, Ilaria ha legato un po’ con tutti. Non soltanto con Javier Martinez e con le sue compagne di viaggio, ma anche con un’altra persona, tra l’altro davvero fondamentale per la riuscita dello show. Di chi parliamo? Semplice! Di Filippo Bisciglia. Ebbene si. Il conduttore del programma, ormai, per i concorrenti non è reputato solo come tale, ma anche come una vera e propria spalla su cui piangere. Ed Ilaria, lo sa fin troppo bene. Ecco. È proprio a lui, infatti, che la giovane ragazza decide di rivolgere delle dolci parole sui social. Pochissime ore fa, come dicevamo, ha scritto un’emozionante dedica per lui.

Da come si può leggere chiaramente, Ilaria ha trovato in Filippo un vero e proprio sostegno. In effetti, la romana durante il programma non ha vissuto momenti molto piacevoli. È proprio per questo, quindi, che, ad ogni falò, l’ex concorrente del Grande Fratello era sempre pronto a confortarla. Come non ringraziarlo, quindi? Immediata, tra l’altro, è stata la risposta del conduttore:

