Temptation Island, il conduttore Filippo Bisciglia parla delle coppie di quest’anno e rivela: “Non era mai successo prima”. Ecco cosa ha raccontato.

Si conclusa da poco una ricchissima edizione di Temptation Island. E in attesa di seguire la versione Vip del reality, condotta da Alessia Marcuzzi, c’è chi ancora commenta le avventure dei protagonisti di questa edizione. Primo tra tutti Filippo Bisciglia, l’amatissimo conduttore del programma, che a Tv Sorrisi e Canzoni ha lasciato alcune dichiarazione sull’avventura appena terminata a Temptation Island. Nello specifico, Filippo dichiara di essere rimasto molto sorpreso in questa edizione per un motivo in particolare. Scopriamo insieme cosa ha raccontato.

Temptation Island, Filippo Bisciglia: “Mai successo che rimanesse una sola coppia”

Filippo Bisciglia è uno dei motivi principali del successo di Temptation Island. L’ex gieffino è al timone del programma da ormai diversi anni, e il pubblico stravede per lui. Alla fine del ‘viaggio nei sentimenti’, Filippo ha voluto dire la sua sui protagonisti di questa edizione, soffermandosi su un aspetto molto particolare. “Non era mai successo prima di quest’anno che rimanesse insieme soltanto una coppia.” Effettivamente, non è stata un’edizione fortunata per le coppie che si sono messe in gioco. Cinque sue sei, infatti, hanno deciso di separarsi al termine del programma: gli unici ‘superstiti’ sono Sabrina e Nicola. “Nelle passate edizioni più della metà delle coppie resisteva. Non so spiegarmi perché è andata così quest’anno”, spiega Bisciglia, anche lui sorpreso dal mancato lieto fine di molti protagonisti. Ma il conduttore, con la solita saggezza che lo contraddistingue, spiega che se restare insieme deve essere una ‘forzatura’, lui preferisce che le coppie si lascino: “Voglio sempre il meglio per questi ragazzi, e se significa rifarsi una vita con un’altra persona è giusto separarsi”. Insomma, Filippo Bisciglia ha sempre la risposta giusta a tutto. E voi siete d’accordo col popolo del web che vorrebbe vedere Filippo più spesso in tv?