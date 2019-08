Uomini e Donne, la rivelazione shock di Deianira Marzano: c’entra uno degli autori del programma di Maria De Filippi.

Se pensavate che lo scontro tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne potesse bastare, vi sbagliavate di grosso. Una nuova clamorosa polemica si è abbattuta intorno alla seguitissima trasmissione di Maria De Filippi. A lanciare lo scoop, Deianira Marzano, un’influencer molto nota sul web. Le sue parole non sono passate inosservate: accuse davvero forti nei confronti di un autore del programma. Scopriamo cosa ha raccontato.

Uomini e Donne, la rivelazione shock di Deianira Marzano: ecco cosa faceva un autore

È caos a Uomini e Donne. Nonostante il programma di Queen Mary sia in pausa per le vacanze estive, sul web non si parla di altro. Dopo la lite social tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti del programma, ecco che una nuova indiscrezione è spuntata sul web. A parlarne è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha lanciato un vero e proprio scoop. Nulla di ufficiale, ovviamente. Ma l’accusa non è passata inosservata. Deianira racconta che, tramite un suo amico che aveva contatti con la redazione e portava ragazze per Uomini e Donne, ha saputo alcune verità ‘scomode’ su uno degli autori. Non è stato fatto nessun nome, ma pare che questa persona facesse delle ‘avances’ abbastanza esplicite ad alcune corteggiatrici durante il trono di Lorenzo e Luigi, invitandole a uscire per aperitivi o uscite varie. Insomma, un gesto che se fosse vero sarebbe contro il regolamento del programma. Deianira sottolinea che è strano che la redazione si batta tanto per avere sincerità e lealtà dai ragazzi, quando poi anche tra di loro c’è chi non è rispettoso. Insomma, una vera e propria telenovela! Che a quanto pare non è finita qui. E voi, da che parte state.