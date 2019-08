Pochissime ore fa, Karina Cascella ha risposta all’accusa di Teresa Cilia: ecco la verità sulla storia d’amore tra Paola Frizziero e Salvatore Angelucci.

Sono passati alcuni giorni dall’incredibile ‘accusa’ che Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha rivolto a Karina Cascella. Cos’è accaduto? Ve lo spieghiamo subito. L’ex opinionista del dating show di Canale 5 è intervenuta a favore di Raffaella Mennoia in merito al litigio social tra l’autrice del programma, Mario Serpe e la siciliana. Ecco. In alcune Instagram stories, la napoletana non ha fatto altro che spiegare quanto sia Teresa che Mario fossero irriconoscenti nei confronti di Raffaella. Lanciandole, tra l’altro, delle accuse davvero false. In seguito a tale parole, immediata è stata la reazione dell’ex tronista. Che, tramite Instagram, ha non solo attaccato Karina, ma ha chiamato in causa anche Paola Frizziero. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Karina Cascella replica a Teresa Cilia: ecco cosa dichiara su Paola e Salvatore

“Hai fatto passare per pazza Paola Frizziero. E le hai rubato il fidanzato”, questo ha dichiarato Teresa Cilia contro Karina Cascella durante un recente scontro social. Ebbene. Tutti conosciamo la loro storia. Salvatore Angelucci era uno dei tronisti di Uomini e Donne nel lontano 2005. Paola Frizziero era la sua corteggiatrice nonché sua scelta e futura compagna. Karina Cascella era la migliore amica di lui. Tra l’altro, tutti sappiamo che, subito dopo la fine della storia d’amore con la napoletana, Salvatore si è fidanzato con Karina. Ecco. Sarebbe proprio questa l’accusa lanciata da Teresa. “Le hai rubato il fidanzato”, dichiara l’ex tronista. Ed ecco che, a distanza di alcuni giorni, l’ex opinionista di Barbara D’Urso decide di replicare. Svelando, tra l’altro, un retroscena sulla storia d’amore tra Salvatore e Paola.

“Si erano lasciati da anni”, svela Karina nel raccontare com’è nata la sua storia d’amore con Salvatore Angelucci, nonché padre di sua figlia Ginevra. Ma non solo. Perché, da come si può vedere, l’ex opinionista di Uomini e Donne definisce ‘pazzo’ chi crede che lei abbia rubato il fidanzato alla napoletana.

