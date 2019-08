Giulia Cavaglia infiamma Instagram: con uno spacco del suo vestito davvero vertiginoso, l’ex tronista conquista, ma un dettaglio colpisce tutti.

È ancora una volta al centro dell’attenzione, Giulia Cavaglia. Soprattutto su Instagram. In questo ultimo periodo, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è solita condividere scatti della sua estate. Non solo foto in costume, ma tanto altro ancora. Infatti, pochissime ore fa, la bella torinese ha condiviso uno scatto davvero mozzafiato. Indossa un fantastico abito da sera lungo e di colore rosso. Che, però, presenta una particolarità: uno spacco davvero vertiginoso. Ed ecco che, anziché notare l’eleganza e la bellezza della dolce fanciulla, alcuni suoi sostenitori notano un particolare davvero ‘clamoroso’. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia Cavaglia: spacco vertiginoso, ma un altro dettaglio ‘colpisce’

Pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, la bella Giulia Cavaglia ha condiviso una strabiliante foto su Instagram. È in compagnia di amici e, per una serata all’insegna del divertimento, l’ex tronista di Uomini e Donne indossa un abito adatto alla situazione. Un lungo vestito di colore rosso passione che non solo sottolinea l’abbronzatura dorata della torinese, ma anche la sua bellezza. Ovviamente, ciò che cattura l’attenzione più di tutto è lo spacco davvero vertiginoso. Diamo un’occhiata insieme:

Beh, da come si può vedere, lo spacco è davvero vertiginoso che, tra l’altro, lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Soprattutto, per la posa assunta dall’ex tronista. Tuttavia, alcuni suoi fan notano un particolare davvero pazzesco. Di che cosa parliamo? Vi riproponiamo lo screenshot del commento:

Ecco. È proprio questo che, un utente Instagram, nota della recente foto di Giulia: i piedi sporci. E così, presa dalla curiosità, chiede per quale motivo risultassero così. Immediata è stata la risposta dell’ex tronista. Che ha, ovviamente, spiegato il motivo. “È sabbia”, chiarisce la torinese.

