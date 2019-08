Valentina Dallari ha pubblicato delle storie Instagram mentre era in spiaggia: un drink di troppo manda su di giri l’ex tronista, non l’avete mai vista così.

Valentina Dallari è una delle ex troniste più amate di Uomini e Donne. Il suo percorso nel programma era terminato con la scelta di Andrea Melchiorre, che oggi potrebbe tornare in tv per una nuova avventura, ma nonostante le aspettative iniziali, la loro storia durò molto poco. Tra i corteggiatori di Valentina, anche Mariano Catanzaro, che successivamente è diventato tronista. La Dallari oggi è un’affermata dj e dopo un periodo difficile dovuti a dei problemi di salute, è tornata in pista e gira l’Italia con il suo lavoro. Un episodio molto particolare le è capitato in Sicilia, in spiaggia, dove si è mostrata su di giri per aver bevuto un drink di troppo: ecco cos’è successo.

Valentina Dallari su di giri in spiaggia: un drink di troppo e siparietto divertente su Instagram

Valentina Dallari ha pubblicato su Instagram un siparietto molto divertente. L’ex tronista, che gira l’Italia con il suo lavoro di Dj, si trova in Sicilia e si è concessa qualche ora in spiaggia. Nelle sue storie Instagram, la Dallari ha raccontato ai fan di aver accettato che le offrissero un Margarita, ma visto che era a stomaco vuoto e che non è abituata a bere alcolici, si è ritrovata praticamente brilla e su di giri. Un semplice drink, preso però senza mangiare nulla, l’ha resa ‘allegra’ e le ha permesso di trascorrere qualche ora in totale spensieratezza. ‘Non ho il controllo sulle mie azioni, non vedo nemmeno lo schermo del telefono’, ha scherzato la dj, che ha poi aggiunto: ‘Un margarita al giorno toglie il medico di torno’. Insomma, un momento davvero esilarante per chi la segue sui social.

