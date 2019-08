Elisabetta Canalis ha pubblicato uno scatto in abito da sera: un gioco di luce la inganna, il vestito è trasparente e si vede qualcosa di ‘troppo’, Instagram in tilt.

Elisabetta Canalis è ancora oggi una delle donne più belle e desiderate dal pubblico maschile. Anche ora che è mamma e si è trasferita negli Stati Uniti con il marito Brian Perri, è seguitissima sui social e le sue foto sono virali. I suoi scatti ‘hot’ infiammano Instagram e tutti apprezzano il suo fisico statuario e la sua forma invidiabile. Nell’ultima foto pubblicata su Instagram, la Canalis ha superato se stessa. Fotografata in abito da sera, ha lasciato intravedere qualcosa di ‘troppo’ a causa dell’eccessiva trasparenza dell’abito, tradita da un gioco di luci: ma andiamo con ordine e guardiamo insieme la sua foto da urlo.

Elisabetta Canalis da urlo in abito da sera: vestito troppo trasparente, lato B mozzafiato

ELisabetta Canalis incanta quotidianamente Instagram con i suoi scatti. I suoi quasi 2 milioni e mezzo di followers la seguono con attenzione, in attesa che l’ex velina mostri la sua bellezza mozzafiato sui social. Ed Elisabetta non li delude. Nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram è semplicemente stratosferica. Fotografata di spalle con addosso un abito da sera scollato sulla schiena, la Canalis mostra un corpo perfetto, sodo e allenato, una forma veramente invidiabile. Ma non è tutto. Quello che ha fatto letteralmente impazzire i fan è che l’abito di ‘Eli’ è totalmente trasparente e un gioco di luce permette di vedere il suo lato B da urlo. Perfetto, davvero mozzafiato.

Non possiamo sapere se questo effetto vedo-non vedo sia stato voluto o se si sia trattato di un ‘incidente’. Di sicuro possiamo affermare che la foto è diventata immediatamente virale e ha raccolto centinaia di messaggi e commenti di fan in adorazione per lei. Uomini, ma anche donne, hanno voluto complimentarsi per la bellezza mozzafiato di Elisabetta e per il suo fisico veramente invidiabile.

