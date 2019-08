Ciro Petrone Temptation Island Vip: vita privata e carriera dell’attore di Gomorra che parteciperà al reality delle tentazioni con Federica Caputo

Temptation Island Vip sta per aprire i battenti e questa volta sarà condotto da Alessia Marcuzzi. La conduttrice, recentemente, ha comunicato i nomi delle 6 coppie partecipanti. Si prospetta una edizione scoppiettante. Tra le coppie vediamo comparire il nome di Ciro Petrone, attore di Gomorra il film, che sarà in coppia con la fidanzata Federica Caputo. Conosciamo meglio l’attore napoletano

Ciro Petrone è nato nell’ottobre del 1987 a Napoli ed è conosciuto in Italia per aver interpretato Pisellino in Gomorra il film. Parliamo del 2008 quando fu girato il film di Garrone e Ciro in quell’occasione ottenne il premio come Attore dell’anno durante la XIII edizione del Capri Hollywood – International Film Festival.

Temptation Island non è il primo reality. Nel 2009 partecipò a La Fattoria ma successivamente ha proseguito la sua carriera nell’ambito cinematografico: Matteo Garrone lo ingaggiò in un film che trae ispirazione dal Grande Fratello. Love is all you Need (2012), Song ‘e Napule (2013), Il ragioniere della mafia (2013) e La stoffa dei sogni (2016).

Ma ci sarà una sorpresa per il futuro:Il prossimo 25 dicembre, Ciro Petrone sarà con Roberto Benigni nel film Pinocchio. Ciro via social ha dato questo ultimo scoop: “Ció che ho provato non si puó descrivere in semplici parole, posso solo dirvi che si è avverato un sogno… Vi aspetto al cinema dal 25 DICEMBRE”.

Per quanto riguarda la vita privata, Ciro Petrone e Federica Caputo sono una coppia da 7 anni. Dunque, una relazione stabile e duratura ma che potrebbe aver portato a piccoli momenti di crisi. Ad ogni modo, dal profilo Instagram di Ciro traspare il suo amore verso la fidanzata; si è detto infatti più volte orgoglioso di avere accanto una ragazza come Federica.

Non ci resta che attendere Temptation Island Vip per vedere se il loro amore messo alla prova resisterà alle avances dei tentatori.

Visualizza questo post su Instagram 😎❤️ Un post condiviso da Ciro Petrone (@ciropetrone_) in data: 18 Apr 2019 alle ore 3:49 PDT