Raffaella Mennoia si sfoga sui social: la risposta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne Mario Serpa è pungente. Ecco cosa è successo.

Pensavate fosse finita la ‘telenovela’ dell’anno? Vi sbagliavate. La lite social più accesa dell’estate sembra avere un nuovo capitolo. Dopo giorni di calma apparente, Raffaella Mennoia ha deciso di parlare. Lo ha fatto attraverso alcune Instagram Stories, in cui si mostra decisamente dispiaciuta per quanto accaduto e per le tante offese ricevute. Uno sfogo breve, ma che l’autrice di Uomini e Donne si è sentita di pubblicare sui suoi social. Uno sfogo che non è passato inosservato a Mario Serpa, uno dei ‘rivali’ della Mennoia in questo scontro social. La risposta dell’ex corteggiatore è stata davvero pungente- Scopriamola insieme.

Raffaella Mennoia, la nuova frecciatina di Mario Serpa

Raffaella Mennoia ha deciso di rompere il ghiaccio. Dopo giorni di assenza dai social, il braccio destro di Maria De Filippi si è mostrata su Instagram attraverso alcune stories. Le sue sono parole di delusione: Raffaella non si aspettava tanta ‘cattiveria’ da parte di molte persone, a causa di una situazione in cui si è ritrovata suo malgrado. E termina il suo sfogo con questa frase: “La verità rende liberi”. Ed è stata proprio questa frase che Mario Serpa ha utilizzato per rispondere in maniera ironica alle parole della Mennoia. Tra i commenti di una pagina Instagram che parlava di Raffaella, Mario risponde così:

Una grossa e sonora risata, quella di Mario. Che ironizza chiaramente sulle parole di Raffaella. Una nuova frecciatina dell’ex corteggiatore, che come l’ex tronista Teresa Cilia, non ha un’ottima considerazione dell’autrice di Uomini e Donne. Sarà davvero finita qui? Non ci resta che attendere le prossime news!