Dopo l’odissea di Gabriele Parpiglia, anche Giulia Salemi è stata protagonista di uno spiacevole episodio in aeroporto. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire cos’è accaduto nello specifico. In questi ultimi giorni, in occasione del Ferragosto, la modella italo persiana è stata in Sardegna, in particolare in Costa Smeralda. Lo testimoniano, a tal proposito, le numerose Instagram stories che, in questo ultimo periodo, l’ex gieffina ha pubblicato sul suo profilo social per interagire con i suoi sostenitori. Tuttavia, di ritorno dalla Sardegna, l’ex fidanzata di Francesco Monte è stata la protagonista di uno triste inconveniente in aeroporto. Addirittura la sua partenza per Milano è stata messa a dura prova. Ecco cos’è accaduto.

Giulia Salemi, triste episodio in aeroporto: è accaduto prima di partire per Milano

È quasi fine Agosto. L’estate sta quasi per terminare. E con essa, sono quasi finite anche le vacanze. Non soltanto della gente ‘comune’, ma anche dei Vip. Pochissime ore fa, come testimoniato dalle sue Instagram stories, Giulia Salemi ha dovuto dire addio alla sue estate, alla Sardegna e alla Costa Smeralda per ritornare a Milano, nella sua città, al suo lavoro. Ebbene. Il rientro, però, non è stato affatto facile. Anzi. Lo si deduce chiaramente, come dicevamo, da alcune stories che la modella italo persiana ha pubblicato, pochissime ore fa, su Instagram. È in aeroporto in Sardegna, pronta a partire per Milano. Eppure, prima di prendere il suo volo Giulia, in compagnia di una sua amica, si perde. Stando a quanto si evince dalla sue parole, le due ragazze, una volta rientrate nell’aeroporto, anziché recarsi alla sezione ‘partenze’, sono giunte alla sezione ‘arrivi’. Ciò ha determinato, quindi, un’unica cosa: rifare di nuovo i controlli utili per la partenza. Fortunatamente, è andato tutto a buon fine. Non solo Giulia, infatti, è riuscita a recuperare il biglietto, ma è riuscita a salire giusto in tempo sul suo volo.

