La seconda edizione di Temptation Island Vip è pronta per iniziare. La conduttrice del programma e le coppie, ormai, sono state ufficializzate. Eppure, pochissime ore fa, il settimanale Spy ha diffuso una lista di tutte quelle coppie che sarebbero state scartate per la prossima stagione dello show e quali, invece, non sarebbero state prese proprio in considerazione. Ecco. La coppia formata da Elena Morali e Gianluca Fubelli, alias Scintilla, secondo il settimanale, sarebbe stata scartata. Proprio per questo motivo, l’ex Pupa ha voluto chiarire la situazione. E, tramite un’Instagram stories pubblicata sul suo account ufficiale, ha raccontato tutta la verità.

Elena Morali e Scintilla scartati da Temptation Island Vip? Ecco la verità

Come dicevamo quindi, pochissime ore fa il settimanale Spy ha pubblicato una lista di tutte quelle coppie che, dopo aver fatto il provino per la seconda edizione di Temptation Island Vip, sono state clamorosamente scartate. Oltre a Delia Duran ed Alex Belli, di cui vi abbiamo parlato in un nostro recente articolo, sembra che anche Elena Morali e il suo Scintilla siano stati scartati. Ovviamente, non si conoscono i reali motivi. Eppure, subito dopo la diffusione di tale notizia, la giovane e bella Morali ha voluto fare chiarezza. Ma, soprattutto, raccontare tutta la verità. Ecco, infatti, cosa dichiara l’ex de La pupa e il secchione in un’eloquente Instagram stories:

“Si sono dimenticati di dire che Scintilla non ha voluto accettare perché non vuole fare reality”, scrive la bella Elena. Facendo chiaramente intendere, quindi, che è stata una scelta esclusivamente personale se non hanno partecipato al programma. “Strano che la cosa più importante viene omessa”, conclude la compagna di Gianluca Fubelli. Insomma, la risposta della Morali è abbastanza chiara, no?

