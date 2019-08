Chiara Ferragni è ‘vittima’ di una clamorosa accusa su Instagram: ecco cos’è accaduto e, soprattutto, quale è stata la sua replica.

È accaduto ancora una volta: Chiara Ferragni è stata pesantemente presa di mira da un suo ‘hater’. Di mestiere, si sa, la moglie di Fedez è un’influencer a tutti gli effetti. Ed è proprio per questo motivo che sui social e, soprattutto, su Instagram la giovane donna è davvero molto presente ed attiva. È solita, infatti, condividere non solo scatti di sponsorizzazioni, suoi outfit e quant’altro, ma anche foto appartenenti alla sua quotidianità. Numerose sono le foto insieme a suo marito e a suo figlio. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Pubblicando una tenera foto in famiglia. Ma ecco che, in un batter baleno, l’influencer ha ricevuto una grave accusa. Ecco di cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, grave accusa nei suoi confronti: la replica è da brividi

Chiara Ferragni ama particolarmente la sua famiglia, si sa. Come d’altronde è giusto che sia. Ed è proprio per questo motivo che è, infatti, solita condividere scatti riguardanti il suo passato. Una sorta di macchina del tempo, insomma. Come dicevamo precedentemente, lo ha fatto anche poche ore fa. Quando, giunta a New York, ha pubblicato su Instagram una foto davvero speciale con Fedez. I due ‘piccioncini’, stando a quanto si apprende dalla didascalia dell’immagine, sono in una stanza di un hotel new yorkese. In quella stanza, scrive Chiara, dove, all’incirca 2 anni fa, hanno rivelato di essere in attesa del loro primogenito. Insomma, un stanza, come dicevamo, davvero speciale. Tuttavia, però, questa ‘particolare’ momento è stato rovinato da una grave accusa di una sua haters:

Ecco. È proprio questo che l’utente in questione ‘rimprovera’ a Chiara: l’abitudine di pubblicare foto personali, familiari soltanto per ‘lavoro’. Accusa clamorosa, lo dicevamo. Per questo, Chiara si è sentita in diritto di rispondere per le rime. “È il mio modo di comunicare”, sbotta l’influencer. Stroncando sul nascere, quindi, una polemica davvero incredibile.

Per ulteriori news su Chiara Ferragni –> clicca qui