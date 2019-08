Nadia Toffa, la splendida iniziativa del comune di Taranto per la conduttrice: la petizione ha già raggiunto 50 mila firme.

La notizia della morte di Nadia Toffa ha sconvolto tutti. La conduttrice delle Iene ha conquistato il pubblico con la sua forza d’animo e il suo sorriso, nonostante il dolore della sua battaglia. Ma è anche grazie ad altre battaglie che Nadia è entrata nel cuore di milioni di persone. Che, oggi, cercano il modo per ‘ripagare’ l’impegno che la conduttrice ha messo per aiutarle. È quello che sta accadendo a Taranto, città di cui la Toffa era stata nominata cittadina onoraria per via del suo impegno su un territorio esposto alle emissioni del siderurgico dell’Ilva. Una battaglia che Nadia ha affrontato con tenacia, guadagnandosi l’affetto di un’intera città. Che oggi rivolge una petizione in suo onore. Scopriamo di più.

Potrebbe interessarti anche:

Nadia Toffa, la splendida iniziativa del comune di Taranto: un reparto di ospedale col suo nome

Intitolare a Nadia Toffa il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto. È questo l’obiettivo di una petizione nata su Change.org, rivolta al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’Asl di Taranto e al consigliere regionale Renato Perrini. Una petizione che ha già raggiunto le 50 mila firme. È la gente di Taranto che chiede questo riconoscimento per Nadia, che per la città pugliese si è sempre battuta, per cercare di proteggere i bambini delle zone più a rischio, come il quartiere Tamburi. Fu proprio la Toffa, attraverso la vendita di alcune magliette, che permise la raccolta dei fondi necessari per costruire il reparto oncoematologico di pediatria. Un reparto a cui oggi Taranto chiede a gran voce di dare il nome dell’ ‘angelo’ che li ha aiutati. Una bellissima iniziativa, che dimostra quanto Nadia sia riuscita a farsi amare durante la sua vita.