Diletta Leotta ‘esplosiva’: pantaloni super attillati, il lato B della conduttrice fa impazzire tutti. Ecco il suo look sexy.

Amanti del calcio, si riparte! Finalmente è tornata la Serie A. Nuove partite, nuovi gol, nuove emozioni. Ma anche nuovi look della Diletta Nazionale. Ebbene si, con la serie A torna anche lei, Diletta Leotta, la bionda più amata dagli italiani. Merito delle sue curve mozzafiato, che mandano in tilt i telespettatori. È successo già durante la prima giornata di campionato: Diletta ha indossato dei pantaloni davvero attillati: il suo ‘esplosivo’ lato B ha fatto impazzire tutti. Diamo un’occhiata all’outfit sexy sfoggiato dalla bella conduttrice.

Diletta Leotta ‘esplosiva’: pantaloni super attillati per la prima di Serie A

Diletta Leotta é pronta per una nuova stagione di sport. La giornalista di Dazn si è mostrata più in forma che mai durante la prima giornata di campionato. Un look, il suo, che non è passato inosservato. Pantaloni gialli super attillati e camicia bianca scollata: Diletta ha fatto girare la testa a tutti. Qui è con Federico Balzaretti, al suo fianco durante la diretta di Inter-Lecce:

Buona la prima, scrive Diletta. E i fan sono più che d’accordo. La Leotta è davvero esplosiva nel look scelto per la serata. Pantaloni gialli a zampa, che mettono in risalto le curve mozzafiato della conduttrice. A rendere il tutto ancora più hot, la scollatura della camicia bianca. Insomma, Diletta era davvero irresistibile. E se il buongiorno si vede dal mattino.. questo sarà un gran bel campionato. Buona serie A a tutti!