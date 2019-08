Giulia Provvedi mostra il suo nuovo tatuaggio sul braccio: è una dedica speciale. Ecco il significato, svelato nelle Instagram story della Donatella.

Insieme alla sorella Silvia, formano il simpaticissimo duo de Le Donatella. Spontanee, solari, sempre sorridenti, Giulia e Silvia Provvedi hanno conquistato il pubblico grazie alla loro partecipazione a vari reality, tra cui il Grande Fratello Vip. E quel pubblico continua a seguirle sui social, in particolare su Instagram, il social preferito dai vip. Ed è stato proprio in una Instagram Story che Giulia Provvedi ha svelato uno dei suoi tatuaggi. Una bellissima dedica per una persona speciale. Scopriamo di più.

Giulia Provvedi mostra il suo nuovo tatuaggio sul braccio: la dedica per la nonna

Giulia e Silvia Provvedi sono solite condividere immagini gioiose sul loro profilo in comune di Instagram. Ma qualche ora fa, le gemelle più famose della tv hanno voluto condividere un particolare toccante. Nello specifico, è stata Giulia a mostrare uno dei suoi tatuaggi, che ha all’interno del braccio. Un tatuaggio da un significato speciale, come spiega la didascalia di una fan page dedicata alle Donatella:

Un tatuaggio proprio nel punto in cui la donna poggiò la sua mano, abbracciando dolcemente Giulia. Che ha deciso di tatuarsi proprio la parola ‘nonna’ in inglese. Una parola semplice, ma che racchiude tutto l’amore del mondo:

Un gesto dolcissimo, che dimostra quanto la gemella bionda sia legata alla sua famiglia. Un gesto che Giulia ha voluto condividere con i suoi fan, che giorno per giorno seguono con affetto le due sorelle più ‘pazze’ della tv.