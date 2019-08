Giulia Provvedi ‘esagerata’ su Instagram: lato b in primo piano, i fan impazziscono dopo l’ultima foto postata dalla gemella.

È una delle sorelle più ‘pazze’ della tv. Parliamo di Giulia Provvedi, che con la gemella Silvia forma il duo de Le Donatella. Simpatiche, solari ma soprattutto bellissime, le Provvedi sono amatissime e molto seguite anche sui social. Nello specifico su Instagram, il social preferito dai vip. Ed è proprio lì che la bionda Giulia ha postato una foto poco fa che non è passato inosservato. Le sorelle sono solite postare scatti sexy e provocanti, ma stavolta Giulia ha davvero esagerato! Diamo un’occhiata al post che ha infiammato Instagram.

Giulia Provvedi ‘esagerata’ su Instagram: il suo lato B fa impazzire tutti

Non bastava il caldo degli ultimi giorni. Ad alzare la temperatura, oggi, ci ha pensato anche lei, Giulia Provvedi, la ‘Donatella’ bionda. La cantante e showgirl ha appena postato una foto che ha letteralmente fatto impazzire i followers. Merito del suo lato B scultoreo, in bella mostra nello scatto. Date un’occhiata:

Giulia appare decisamente ‘hot’ nello scatto in piscina postato nel profilo che ha in comune con la sorella Silvia. Il costume bianco intero indossato oggi dalla gemellina le sta davvero un incanto. Ma gli occhi dei fan, diciamolo, cadono tutti su un altro dettaglio. E che dettaglio! Il notevole lato B della Donatella non passa di certo inosservato. La foto, come sempre quando si tratta delle sorelle Provvedi, ha scatenato i followers, che in poco tempo hanno invaso il posti di cuoricini e commenti. Tutti di totale apprezzamento per il fisico mozzafiato della Provvedi. Che dire, le Donatella sanno sempre come attirare l’attenzione!